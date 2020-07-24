İlkokula başlayacak çocuklara ’Metropolitan okul olgunluğu testi’

Akdeniz Belediyesince başlatılan ve ilkokul yaşına gelen çocuklarının eğitim-öğretim hayatına hazır olup olmadığını ölçen ’Metropolitan okul olgunluğu testi’ne, aileler büyük ilgi gösteriyor.

Çocukların içinde bulunduğu yaş dönemine uygun gelişim özelliği gösterip göstermediğini belirlemek, gelişim geriliği olup olmadığını taramak amacıyla daha önce, ’Denver-II gelişimsel tarama testi’ uygulayan Akdeniz Belediyesi, şimdi de okul öncesi çocuklar için ’Metropolitan okul olgunluğu testi’ başlattı.

Uygulanan test hakkında bilgi veren Akdeniz Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Psikologu Gülhinal Bilim, “Okula başlama, çocuklarımızın zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal açıdan hazır bulunuşluklarını gerektirir. Bu nedenle 5 ila 7 arasındaki çocukların ilkokula hazır olup olmadıklarını ölçmek, değerlendirmek, ayrıca eksik oldukları yönleri de tespit edip desteklemek, okul hayatlarına daha iyi bir başlangıç yapmaları açısından son derece önemlidir” dedi.

Ebeveynlere danışmanlık hizmeti de veriliyor

Bu nedenle ilkokula yeni başlayacak olan çocuklara ’Metropolitan okul olgunluğu testi’ uyguladıklarını kaydeden Bilim, “Bu testi uyguladıktan sonra çocukların eğitim-öğretim sürecine hazır olup olmadıklarını değerlendirip, ardından desteklenmesi gereken yönleri hakkında da ebeveynlere danışmanlık hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

Akdeniz Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar tarafından ayrıca, klinik gözlem ve görüşme eşliğinde, 0-6 yaş arası çocuklara, yine ücretsiz ‘Denver II gelişimsel tarama testi’ de uygulanıyor. Bu test sayesinde de çocukların içinde bulunduğu yaş dönemine uygun gelişim özellikleri gösterip göstermediği, herhangi bir risk faktörü ya da gelişimsel gerilik olup olmadığını taramak amacıyla, gelişimsel değerlendirme; akabinde ebeveynlerine yönelik gelişimsel danışmanlık hizmeti veriliyor.

