İmam, cemaatin bayramını evlerinde kutladı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Yerliler Cami İmam Hatibi Mehmet Demirtaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla cami cemaatini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında camiler ibadete kapatılırken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan cami cemaatini Yerliler Cami İmam Hatibi Mehmet Demirtaş, evlerinde ziyaret etti. Korona virüs önlemlerini alan İmam Demirtaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla cami cemaatini tek tek evlerinde ziyaret etti. Bayramlarını kutlayan Demirtaş, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ve Salihli İlçe Müftüsü Adem Karakelebek’in selamlarını iletip, cami cemaatine çam sakızı çoban armağanı hediyeler verdi.

