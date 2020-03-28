İmamlar yardıma muhtaç vatandaşların imdadına koşuyor

Korona virüse karşı Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan önlemler kapsamında camilerin geçici bir süre ibadete kapatılması ile birlikte, din görevlileri hizmetlerini çeşitli STK ve valiliklere bağlı sosyal yardım kuruluşlarında sürdürmeye devam ediyor.

Diyanet Vakfına bağlı İzmir’in Buca ilçesi cami imam ve müezzinleri, Buca Gediz ve Göksu mahallelerinde yaşayan yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için kapılarını çalıyor. Buca Müftüsü Kemal Demirel, vakıf muvazzafı Dursun Ali Aksu, din görevlileri Enes Tokgöz, Abdullah Malkoç ve hayırsever vatandaşlar ile birlikte oluşturulan yardım ekibi erzak kolilerini vatandaşlara ulaştırıyor.

