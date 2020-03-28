YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İmamlar yardıma muhtaç vatandaşların imdadına koşuyor

İmamlar yardıma muhtaç vatandaşların imdadına koşuyor

İZMİR HABERLERİ  | 28.03.2020 11:33 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan önlemler kapsamında camilerin geçici bir süre ibadete kapatılması ile birlikte, din görevlileri hizmetlerini çeşitli STK ve valiliklere bağlı sosyal yardım kuruluşlarında sürdürmeye devam ediyor.Diyanet Vakfına bağlı İzmir’in Buca ilçesi cami imam ve müezzinleri, Buca Gediz ve Göksu mahallelerinde yaşayan yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için kapılarını çalıyor.

Korona virüse karşı Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan önlemler kapsamında camilerin geçici bir süre ibadete kapatılması ile birlikte, din görevlileri hizmetlerini çeşitli STK ve valiliklere bağlı sosyal yardım kuruluşlarında sürdürmeye devam ediyor.
Diyanet Vakfına bağlı İzmir’in Buca ilçesi cami imam ve müezzinleri, Buca Gediz ve Göksu mahallelerinde yaşayan yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için kapılarını çalıyor. Buca Müftüsü Kemal Demirel, vakıf muvazzafı Dursun Ali Aksu, din görevlileri Enes Tokgöz, Abdullah Malkoç ve hayırsever vatandaşlar ile birlikte oluşturulan yardım ekibi erzak kolilerini vatandaşlara ulaştırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Arçelik'ten 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışı

Arçelik'ten 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışı

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

İzmir Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:55
Öğle
13:22
İkindi
16:52
Akşam
19:38
Yatsı
20:55

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Martım Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dalgıç Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.