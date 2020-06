İmamoğlu’ndan İstanbullulara “yeni taksi” müjdesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını açıklayarak “Prensipleri var; elbise tek tip olacak, 3 vardiya çalışacak. Herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Elektronik sistemle donatıyoruz bu 5 bin taksiyi. QR koduyla, İstanbulkart’la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Bir nevi İstanbul’a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla. Bizim burada koruyacağımız alan, İstanbullu olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara, deniz taksi ve yeni taksi modeli çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “İstanbul’da deniz ulaşımındaki payı büyütmemiz lazım; yüzde 3’lere kadar geriledi. Bizim bunu artırmamız lazım. Hele hele pandemi sürecinde deniz ulaşımı, ferah da bir ulaşım modeli. Bunu güçlendirmemiz için, insanları denize ulaştırmamız lazım. Bu manada hem metro hatlarının bitişi çok önemli bir detay hem de Boğaz’a indireceğimiz yeni yapacağımız füniküler hatlarını çok önemsiyoruz. Ama bir pratik model var; çok böyle vitrine konmuştu, hatırlar mısınız Deniz Taksi’yi? Vitrine kondu. Hemen bir özelleştirme kanalı açıldı, bir firmaya verildi ve birkaç aydan sonra kapandı, gitti. Şu an çöpleri, Haliç’te duruyor. ‘Kaldırın’ diye talimat verdim. 8 ayda, 50 deniz taksi ile denize ineceğiz. 50 ile başlıyoruz ama çok büyüyeceğini de görüyorum. Kolay yanaştıracağı ekstra iskeleler ilave ettireceğiz. O dönemde Deniz Taksi’yi yaptılar, Deniz Taksi’nin faydalanacağı iskele yok! Para ödeyecek iskeleye. O zaman nasıl alsın müşteriyi? Pahalı olacak tabi. Bu anlamda yeni bir atılım içindeyiz.”

İmamoğlu açıklamasının devamında, “Gelelim taksi meselesine. Birkaç istatistik vermek istiyorum. Paris’in nüfusu 11 milyon, taksi sayısı 29 bin. Londra’nın nüfusu 8,5 milyon, taksi sayısı 21 bin. Hong-Kong; nüfus 7,5 milyon, taksi sayısı 18 bin. 21 milyonluk Meksiko City’de, 80 bin taksi var. Bizde de yaklaşık 30 yıldır ilave taksi verilmiyor. Toplam taksi sayımız, 17 bin 395. Yetmiyor çünkü. Sıkıntı var. Bunu taksiciler de biliyor. Bazen taksi duraklarında insan taksi bulamıyor. Başka sistemler, korsanlar devreye giriyor. Biz, kiralama modelini getiriyoruz. Taksinin sahibi, İBB olacak. Kiralama modeliyle, kontrollü bir sistemle Meclis’e getireceğiz bu konuyu. Eğer Meclis’te uzun vadeli bir modeli onaylarlarsa, oradan yürüyeceğiz. Olmadı, encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Burada, taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz aslında” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Prensipleri var; elbise tek tip olacak, 3 vardiya çalışacak. Herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Burada güvenli bir ulaşımı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra elektronik sistemle donatıyoruz bu 5 bin taksiyi. Bunu yapmaya İBB kanunen yetkili. QR koduyla, İstanbulkart’la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Bir de özel tasarım taksi modeli çalışması yarışması başlatacağız. Korunaklı, pandemi sürecine uygun, taksiciyle müdahalesi olmayan. Tabi, bildiğimiz sarı taksi. Tarife aynı, her şey aynı. Sadece hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Bizim burada koruyacağımız alan İstanbullu olacak. Taksici esnafı için de hem taksilerini yenilemeyle ilgili hem de bu yeni modelle taksicilerin güvenliğini sağlamayla ilgili de yarışma açacağız. Bir nevi İstanbul’a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla. Bunu şu an İstanbullu da ilk defa duyuyor.”