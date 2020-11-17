İmkander’den 5 bin çocuğa kışlık giyim

İmkander Gaziantep Şubesi, Suriye’deki kamplarda kalan yaklaşık 5 bin yetim ve öksüz çocuğa kışlık giyim yardımında bulundu.

Yurt içi ve yurt dışındaki yoksul ailelere yardım elini uzatan İmkander, “Çocuklar üşümesin kampanyası” kapsamında, Suriye’de mağdur durumda bulunan ailelere yardımlarını sürdürüyor. Dernek, TSK’nın teröristlerden temizleyerek güvenli bölge hale getirdiği bölgelerdeki kamplarda yaşayan yetim ve öksüz çocuklara kış öncesi giyim yardımında bulundu. Yetim çocuklara kış öncesi mont, bot, hırka, kazak ve eldiven dağıtan İmkander, hayırseverlerden daha fazla çocuğa ulaşmak için destek bekliyor.

“Toplam 5 bin yetim çocuğa yardım”

“Çocuklar üşümesin, yetimler üşümesin” kampanyası kapsamında yaklaşık 5 bin çocuğa kışlık giyecek dağıtıklarını açıklayan İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, “Suriye’deki yetim çocuklarımıza kışlık mont, bot, hırka, kazak ve eldiven dağıttık. Gelen yardımları Suriye’de yetimlere dağıttık. 2 kampta yaklaşık bine yakın çocuk var. Onlar üşümesin diye kış öncesi dağıttık. Bu konuda bize destek veren İstanbul’dan Yavuz Karaca ve İzmir’den Süleyman beye teşekkür ederiz. Onların gönderdiği yardımları o yetimlere ulaştırdık. Ne hastalık nede savaş bizim yardımlarımızı durduramaz. Bu vesileyle yardım severlerden bu yetimlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz” diye konuştu.



