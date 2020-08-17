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İMO’dan yetkililere çağrı

AYDIN HABERLERİ  | 17.08.2020 19:01 | Son Güncelleme

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Aydın Şubesi Başkanı Özlenen Alcı, 17 Ağustos Depreminin yıldönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında “Depreme, siyaset üstü bir anlayışla bakarak bir yol haritası çıkarılması gerekiyor” dedi.İnşaat Mühendisleri Odası 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 21’inci yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

İMO’dan yetkililere çağrı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Aydın Şubesi Başkanı Özlenen Alcı, 17 Ağustos Depreminin yıldönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında “Depreme, siyaset üstü bir anlayışla bakarak bir yol haritası çıkarılması gerekiyor” dedi.
İnşaat Mühendisleri Odası 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 21’inci yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Şube Başkanı Özlenen Alcı, deprem kuşağında olan Aydın’ın, geçmiş tecrübelerine de dikkat edilerek bir yol haritası çıkarılması için yetkililere seslendi. Depreme siyaset üstü bir yaklaşımla beraber hazırlanmak gerektiğinin altını çizen Alcı; “Sorun analizleri, çözümlemeler ve proje önerileri ile geçmiş tüm tecrübeleri de dikkate alarak; ortaya bir yol haritası çıkarmalıyız. Aydınlıların geleceğe daha güvenle bakabilmesi için olmazsa olmaz koşul, bu birlikteliktir. Depreme hazırlanabilmenin temelinde ise depremin yaratacağı riskin anlaşılması ve azaltılması adına yapılabilecekler yatmaktadır. Bu doğrultuda, Aydın’ın deprem nedeni ile karşı karşıya kalacağı riskin anlaşılabilmesi için, üniversiteler, uzmanlar ve profesyonel bir ekip ile aklın ve bilimin rehberliğinde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Uygun bir seferberlik ruhu ve el birliğiyle yürüteceğimiz tüm bu çalışmalar sayesinde, Aydın’ın depreme daha dayanıklı bir kent olmasını ve biz Aydınlıların da geleceğe daha güvenle bakmasını mümkün kılacağımıza inancımız tamdır” dedi.
“Hasar azaltıcı çalışmalar yapılmalıdır”
Aydın genelindeki tüm binalarda geniş kapsamlı bir bina envanteri çalışması yapılması gerektiğine de dikkat çeken Alcı; “Çalışma sonucunda, yapısal özelliklerine, yapım tarihine, proje ve inşaat kalitesine, kullanım özelliklerine göre sınıflandırılan binaların Aydın’daki dağılımları saptanmalıdır. Aydın İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin çıkartılarak, ilçe ve mahallelerimizdeki bina hasarları, olası can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenler analiz edilerek rapor haline getirilmelidir. Mevcut su, elektrik, telefon gibi şebekelere ilave edilecek bağımsız ikincil sistemler deprem sırasındaki hasar görebilirliği çok azaltacak ve bu yaşamsal hizmetlerin tümden kesilmesini önleyecektir. Hasarı hafifletme çabalarının sonuç vereceğinin düşünülmesi için, tüm bu çabaların toplum ve her düzeyinde uygun eğitim öğretimle birleşmesi gerekmektedir” dedi.
“Bina Deprem Yönetmeliği dikkate alınmalı”
Aydın’ın deprem riski yüksek illerden olduğunu ifade eden Alcı; “Geçen yirmi yılda bir deprem yönetmeliği daha yayınlanmasına rağmen ne bu binaların alternatifi inşa edilmiş, ne de bu binalar güçlendirilmiştir. İlimiz Aydın deprem riskinin yüksek olduğu bir ildir. Aydın bölge hastanesi yapılıncaya kadar depreme dayanıklı olan ve yeni inşa edilen hastaneler dışında mevcutlar büyük risk taşımaktadır. Geçmiş dönemde görev yapan İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi yönetimleri, her yıl 17 Ağustos’un yıl dönümünde bu konulara dikkat çekmiştir. Ancak 20 yılda değişen hiçbir şey olmamıştır. Sonuç olarak biz İnşaat Mühendisleri olarak tekrar uyarıyoruz. Yeni yapılacak olan yapıların, Bina Deprem Yönetmeliği dikkate alınarak bilim, teknoloji ve mühendislik ilkeleri doğrultusunda yapılması can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından büyük bir önem taşımaktadır” dedi.

İMO’dan yetkililere çağrı

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