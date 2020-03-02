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İmplant ile diş eksiliğine son veriliyor

ERZURUM HABERLERİ  | 02.03.2020 10:43 | Son Güncelleme

Diş Hekimi Zuhal Oygur, implant tedavisi hakkında bilgi verdi.Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Diş eksiklerinde günümüze kadar tercih edilen tedavi yöntemi Porselen köprü seçeneği olmuştur.

İmplant ile diş eksiliğine son veriliyor

Diş Hekimi Zuhal Oygur, implant tedavisi hakkında bilgi verdi.
Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Diş eksiklerinde günümüze kadar tercih edilen tedavi yöntemi Porselen köprü seçeneği olmuştur. Artık Diş Hekimleri diş boşluklarını İmplant ile tedavi etmeyi öneriyor. İmplant tedavisi herkes tarafından korkulu bir işlem gibi görünse de, günümüz teknolojisi ile artık hem minimal ağrı ve post operatif sorunlar minimalize edilmiş durumda. Diş implantı eksik dişlerinizin yerini alan, diş kökü görevi gören titanyum bazlı bir alaşımdır. İyileşme sonrası implant’ın üstüne kaplaması uygulanır. Bunlar üst çene ve alt çenede süre olarak değişir. Üst çene de 3 ay, alt çenede 2 ay olarak öneriliyor. İmplant, diş kökü yerine geçen titanyum bazlı bir vidadır. İmplant tedavisi neredeyse herkese ve gelişimini tamamlamış bireylere yapılabilir. Yüksek Şeker hastalığı olan veya bırakılması mümkün olmayan Kan sulandırıcı ilaç kullananlarda İmplant uygulaması tercih edilmez” dedi.
Belli bir yaşa kadar İmplantın tercih edilmediğini ifade eden Diş Hekimi Zuhal Oygur, “Çene kemiği ömür boyu bir büyüme gösterse de, 30 lu yaşlardan sonra bu büyüme çok yavaş devam eder. İmplant tedavisi için en uygun yaş Puberte dönemi sonrasıdır. İmplant, kendi dişiniz. İmplant yaptırmak yerine kendi dişiniz kullanılabilecek durumda ise kendi dişinizi kullanmak daha doğru. Diş eksilmeleri sonrası boşlukları doldurmak için köprü protezi yapılır. Köprü yaparken boşluğun yanındaki dişler aşındırılır ve üstüne köprü geçirilir. İmplant burada mükemmel bir çözümdür. İmplant tedavisi yapılırsa, mevcut dişleriniz zarar görmez ve aşındırılmaz. Boşluk var ise İmplant , kendi dişimiz var ise kurtaralım. Kendi dişiniz İmplanttan daha iyi. Daha fazla bilgi için hekiminize danışabilirsiniz. Seçiminizi doğru yapın, diş hekimi seçmek zordur” açıklamalarında bulundu.

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