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İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

YOZGAT HABERLERİ  | 12.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yapımı devam eden İnandı Barajı’nın tamamlanmasıyla 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanacağını aktaran Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın milli ekonomiye yılda 16 milyon 770 bin TL katkı sağlayacağını söyledi.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Yozgat’ta verimli toprakların su ile buluşturulmaya devam edildiği vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edildiği ve derelerdeki taşkın riskinin azaltıldığı ifade edildi.Yapımı devam eden İnandık Barajının depolayacağı 31.10 milyon m su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili’deki bazı tarım arazileri olmak üzere toplamda 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada ‘Yozgat Yerköy İnandık Barajı ve sulamasının tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile 670 TL dekar başına gelir artışı, bin kişiye istihdam imkânı ve milli ekonomiye yılda 16.770.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.İnandık Barajının temel betonu imalatına başlanıldığı belirtilen açıklamada “İnşaatı kapsamında gövde altı sıyırma kazıları ve ana kaya zemin parametrelerinin tespiti için gerekli olan deneyler tamamlanarak temel betonu imalatına başlanıldı.

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yapımı devam eden İnandı Barajı’nın tamamlanmasıyla 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanacağını aktaran Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın milli ekonomiye yılda 16 milyon 770 bin TL katkı sağlayacağını söyledi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Yozgat’ta verimli toprakların su ile buluşturulmaya devam edildiği vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edildiği ve derelerdeki taşkın riskinin azaltıldığı ifade edildi.
Yapımı devam eden İnandık Barajının depolayacağı 31.10 milyon m su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili’deki bazı tarım arazileri olmak üzere toplamda 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada ‘Yozgat Yerköy İnandık Barajı ve sulamasının tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile 670 TL dekar başına gelir artışı, bin kişiye istihdam imkânı ve milli ekonomiye yılda 16.770.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.
İnandık Barajının temel betonu imalatına başlanıldığı belirtilen açıklamada “İnşaatı kapsamında gövde altı sıyırma kazıları ve ana kaya zemin parametrelerinin tespiti için gerekli olan deneyler tamamlanarak temel betonu imalatına başlanıldı. Sağ sahilde yamaç kazısı devam ederken, sol sahilde temel betonu imalatı devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme yüzde 17 seviyesindedir” denildi.

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

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