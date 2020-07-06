YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İncesu’da öğretmenler ihtiyaç sahiplerine 250 torba un yardımı yaptı

İncesu’da öğretmenler ihtiyaç sahiplerine 250 torba un yardımı yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.07.2020 14:12 | Son Güncelleme

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğüne düzenlenen kampanya ile öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 250 torba un, İncesu ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğüne düzenlenen kampanya ile öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 250 torba un, İncesu ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

İncesu’da öğretmenler ihtiyaç sahiplerine 250 torba un yardımı yaptı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğüne düzenlenen kampanya ile öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 250 torba un, İncesu ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğüne düzenlenen kampanya ile öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 250 torba un, İncesu ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde İncesu İlçe Milli Eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanya ile İncesu ilçesinde öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere alınan 25’şer kilogramlık 250 çuval unun dağıtımını gerçekleştirdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, un dağıtımının ardından ilçedeki öğretmenlerle görüştü.

İncesu’da öğretmenler ihtiyaç sahiplerine 250 torba un yardımı yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:13
Öğle
12:48
İkindi
16:42
Akşam
20:13
Yatsı
21:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Başak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tekinsoy Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.