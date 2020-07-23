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İnci: "Amacımız Adana’yı bir huzur şehri yapmaktır"

ADANA HABERLERİ  | 23.07.2020 12:24 | Son Güncelleme

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adanayı uzun yıllardır izlediğini belirterek, “Yasadışı hiçbir olumsuz gelişmeye izin vermeyecek, suçlulara göz açtırmayacağız, mücadelemizi artan kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Esendemir, beraberindeki heyetle birlikte Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’yi makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.Ziyarette konuşan Başkan Esendemir, “ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri çevresinde alınan güvenlik önlemleri ile bölgede vatandaşlar artık rahatlıkla gezinti ve spor yapabiliyor.

İnci: "Amacımız Adana’yı bir huzur şehri yapmaktır"

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adanayı uzun yıllardır izlediğini belirterek, “Yasadışı hiçbir olumsuz gelişmeye izin vermeyecek, suçlulara göz açtırmayacağız, mücadelemizi artan kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Esendemir, beraberindeki heyetle birlikte Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’yi makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.
Ziyarette konuşan Başkan Esendemir, “ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri çevresinde alınan güvenlik önlemleri ile bölgede vatandaşlar artık rahatlıkla gezinti ve spor yapabiliyor. Kırmızı ışıklarda bulunan cam silen çocuklarla ilgili denetimlerin sıkılaştırılmasını istiyoruz. Bir de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartı sahipleri dışında korsan kartlar taşıyarak trafikte basın ayrıcalığını kullananların daha sık denetlenmesi gerekiyor. Ayrıca; kentimizde toplu taşıma araçlarının olur olmadık yerlerde yolcu almaları, trafik seyrini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaları ve gürültü kirliği oluşturmaları sebebiyle, trafik çilesi daha da katlanılmaz hale geliyor, bu konudaki denetimlerin sıkılaştırılmasını arzu ediyoruz” dedi.
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise gençlerin uyuşturucudan uzak kalması için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Kırmızı ışıkta sürücüleri rahatsız edenlere karşı bir tim oluşturulduğunu belirten İl Emniyet Müdürü İnci, toplu taşıma araçlarını da mercek altına alacaklarını kaydetti.
İnci, Saimbeyli’den Yumurtalık’a kadar Adana genelinde 9 bin polisin görev yaptığını belirterek, “Adana’da terör, uyuşturucu, arazi mafyası, fuhuş gibi öne çıkan konular da dahil olmak üzere suçun hiçbir çeşidine geçit vermeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımız tamdır. Devlette devamlılık esastır. Önceki emniyet müdürlerimiz Adana’da uyuşturucu ve terör ile mücadele konusunda büyük hizmetler verdi. Tabii ki biz de daha önceki değerli müdürlerimizin, görev yapmış tüm arkadaşlarımızın yaptığı gibi suça ve suçluya geçit vermeyeceğiz. Aynı biçimde çıtayı yükselterek mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Adana’yı ben uzun yıllardır izliyorum. Adana çok eski mazisi olan, Cumhuriyet yıllarının en büyük sanayi ve tarım şehirlerinden birisi, kökleri eski çağlara dayanan kadim bir kent ve önemli bir kültürü var. Yasadışı hiçbir olumsuz gelişmeye izin vermeyecek, suçlulara göz açtırmayacağız, mücadelemizi artan kararlılıkla sürdüreceğiz. Amacımız Adana’yı bir huzur şehri yapmaktır” diye konuştu.

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