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İnci Koleji LGS başarısında geleneği yine bozmadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.06.2020 17:41 | Son Güncelleme

İnci Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı, 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) önemli bir başarı elde ettikleri ve açıklanacak sonuçlarının kendilerini mutlu edeceğini söyledi.Pandemi döneminde uzaktan eğitime ve online deneme sınavlarına ara vermeden devam eden İnci Koleji, öğrencilerinin LGS performansından memnun.

İnci Koleji LGS başarısında geleneği yine bozmadı

İnci Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı, 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) önemli bir başarı elde ettikleri ve açıklanacak sonuçlarının kendilerini mutlu edeceğini söyledi.
Pandemi döneminde uzaktan eğitime ve online deneme sınavlarına ara vermeden devam eden İnci Koleji, öğrencilerinin LGS performansından memnun. Öğrencilerinin LGS performansından oldukça memnun olduklarını belirten İnci Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da LGS başarı geleneğimizi devam ettirdik. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak öğrenciler sınava hazırlık döneminde hem Covid-19 virüsü hem de sınav stresi ile mücadele ettiler. İnci Koleji olarak 8. sınıf öğrencilerimizi LGS’ ye yoğun bir çalışma temposu ile hazırladık. Sınav sonrası LGS zümremizle sınav sorularını ve öğrencilerimizin cevaplarını değerlendirdik. Sonuçlar bizi oldukça memnun etti. Resmi sonuçlar duyurulmadan herhangi bir sonuç açıklamamız uygun değil ancak sürpriz sonuçlarımız olduğunu gördük. LGS gurur tablomuzu MEB’in resmi duyurusundan sonra açıklayacağız. Başarılarından ve emeklerinden dolayı LGS zümre öğretmenlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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