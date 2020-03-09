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İnci Kolej’inde erken kayıt kampanyası başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.03.2020 13:08 | Son Güncelleme

Eğitim dünyasına 2011 yılında katılarak her öğrencinin bir inci kadar değerli ve keşfedilmeye değer olduğu anlayışıyla 9.

Eğitim dünyasına 2011 yılında katılarak her öğrencinin bir inci kadar değerli ve keşfedilmeye değer olduğu anlayışıyla 9. yılını dolduran İnci Koleji, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına başladı.
Velilere sundukları indirim fırsatlarıyla ailelerin eğitim bütçelerine destek olduklarını ifade eden İnci Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı, "Çocuklarımıza en iyi eğitimi verebilmek için okulumuzdaki eğitim modellerimizi sürekli geliştiriyoruz ve güncelliyoruz. 9 yıldır uzman eğitici kadromuzla ve eğitim sistemimizle çocuklarımızın her alanda başarılı olabilmeleri için çalışıyoruz" dedi
‘’Her çocuk bir İnci’dir’’
Çocukları için okul arayan velilere de çağrıda bulunan Postallı, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi ve gelecekte başarılı bir birey olarak yetişebilmesi için okul seçimi çok önemlidir. Biz İnci Koleji olarak ‘Her Çocuk Bir İnci’dir’ diyoruz. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarında avantajlı erken kayıt döneminin en ilgi çekici yanı ise yeni kayıt yaptıracak velileri ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.
Erken kayıt dönemi hakkında da bilgi veren Postallı, “Bize güvenen ve en değerli hazinelerini bizlere emanet eden siz değerli velilerimizin geçen yıl olduğu gibi bu yılda özel indirim oranlarıyla yeni kayıt imkanları devam ediyor. Erken kayıt kampanyasından yararlanmak isteyen velilerimizi Balgat’ta bulunan butik ve şirin okulumuza davet ediyoruz. Bu vesileyle hem okulumuzu gezebilir hem de okulumuz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Avantajlı erken kayıt kampanyamızdan yararlanmak isteyen velilerimize peşin kayıtlarda yüzde 30, taksitli kayıtlarda yüzde 25 indirim artı 10 taksit imkanını sunuyoruz. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize başarılarla dolu bir yıl olsun” diye konuştu.

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