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İnci Kolejinin geleneksel LGS başarısı

ANKARA HABERLERİ  | 23.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

İnci Koleji, zorlu bir maratonun ardından gerçekleştirilen LGS 2020’de geleneğini yine bozmadı.Yaklaşık 1.5 milyon 8.

İnci Kolejinin geleneksel LGS başarısı

İnci Koleji, zorlu bir maratonun ardından gerçekleştirilen LGS 2020’de geleneğini yine bozmadı.
Yaklaşık 1.5 milyon 8. sınıf öğrencisinin katıldığı LGS 2020 ile ilgili konuşan İnci Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı, “Pandemi döneminde uzaktan eğitime en kısa sürede geçip, uzaktan eğitimi en verimli şekilde kullanan okullardanız. Okulların tatil olması eğitim planlamamızı aksatmadı. Aksine uzaktan eğitimi avantaja çevirdik. Bunun en güzel ispatı da LGS 2020’de öğrencilerimizin elde ettiği büyük başarıdır. 30 öğrencimizin 5’i yüzde 1’lik dilime girdi. Genel başarıda ise üst sıralardayız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm velilerimize teşekkür ediyor, öğretmen ve öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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