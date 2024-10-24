İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri 20. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Ekim Perşembe Kanal D yayın akışı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından tüm ülke yasa boğuldu. Televizyon ekranlarında yeni bölümü yayınlanması beklenen tüm diziler yayınlanmadı. Bu akşam ise dizilerin olup olmadığı yine merak edildi. İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi her hafta perşembe günleri saat 20:00'da izleyicisin karşısına çıkıyor. Ancak ülkemizde yaşanan terör saldırısı yüzünden İnci Taneleri bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

Kanal D'nin yayın akışına göre aynı saatte İnci Taneleri'nin tekrar bölümü ekrana getirilecek.

İNCİ TANELERİ 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azem Nehir’e hem çok yakın hem çok uzaktır. Dilber ve Piraye’nin karşılaşması ikisinin arasında soğuk rüzgarın yeniden esmesine neden olur. Cihan ve arkadaşlarının sabıka kayıtlarını öğrenen Mahun bu durumdan çok rahatsız olur. Azem’in ve Dilber’in Nehir’in düğününe sürpriz katılımı geceye damgasını vurur. Düğünde Azem’in kızıyla göz göze geldiği an patlayan, silahlar her şeyi bölecektir.

İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor.

24 EKİM PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü- tekrar

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri- tekrar

22:15 Yerli Sinema