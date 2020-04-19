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İncirliova kırmızı beyaza büründü

AYDIN HABERLERİ  | 19.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, akşam saatlerinde belediye ilan bürosundan çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına, vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve camlarından Türk bayrakları sallayarak eşlik etti.Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 il içerisinde yer alan Aydın’ın İncirliova ilçesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, akşam saatlerinde belediye ilan bürosundan çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına, vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve camlarından Türk bayrakları sallayarak eşlik etti.
Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 il içerisinde yer alan Aydın’ın İncirliova ilçesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. İncirliova Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik kapsamında akşam 20.30 da belediyenin ilan bürosundan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı çalındı. Sokağa çıkamayan vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve camlarından Türk bayrakları sallayarak şarkıya eşlik etti. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte kırmızı beyaza bürünen İncirliova’da vatandaşlar salgın günlerinde büyük bir moral buldu. Etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya;"Birlik, beraberliğe ve morale en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde gösterdiğiniz dayanışma ve ilgiye canı gönülden teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu günler hepimizin olsun" diye konuştu.
Belediyeden alınan bilgiye göre etkinlik vatandaşların isteği üzerine 19 Nisan Pazar günü akşamı "Onuncu Yıl Marşı" çalınarak tekrarlanacak.

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