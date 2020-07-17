YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. İncirliova’da 30 yetim ve öksüz çocuk bisikletlerine kavuştu

İncirliova’da 30 yetim ve öksüz çocuk bisikletlerine kavuştu

AYDIN HABERLERİ  | 17.07.2020 10:00 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde yürütülen ‘Yetim ve Öksüz Çocuklarımız, Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında 30 çocuğa bisikletleri teslim edildi.İncirliova’da “Yetim ve Öksüz Çocuklarımız Yalnız Değilsiniz Projesi” kapsamında 30 özel çocuğa bisikletleri dağıtılmaya başlandı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde yürütülen ‘Yetim ve Öksüz Çocuklarımız, Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında 30 çocuğa bisikletleri teslim edildi.
İncirliova’da “Yetim ve Öksüz Çocuklarımız Yalnız Değilsiniz Projesi” kapsamında 30 özel çocuğa bisikletleri dağıtılmaya başlandı. İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilkay Çetinkaya ile birlikte Acarlar Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden çocukları Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Sohbet sonrası Kaymakam Sürücü çocuklara bisikletlerini teslim etti.
Kaymakam Sürücü, çocukların hayatlarına pozitif katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Yetim ve öksüz çocuklarımız Allah’ın bizlere birer emanetidir. Kaymakamlığımız olarak projede ortaya çıkan sonuçtan, çocuklarımızın yaşadığı mutluluğu, huzuru görmekten ve onların hayatlarına pozitif katkıda bulunmuş olmaktan mutluyuz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. 2016 yılından beri Kaymakamlığımız öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından uygulana gelen projemizle devletimiz ve kaymakamlığımız olarak kıymetli evlatlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve parke çalışması

Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve parke çalışması

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

AK Partili Kavuncu’dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

AK Partili Kavuncu’dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Aydın Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
04:11
Sabah
05:53
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:37
Yatsı
22:12

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Ertaş Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.