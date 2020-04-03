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İncirliova’da 65 yaş üstü 147 vatandaşın maaşı evde teslim edildi

AYDIN HABERLERİ  | 03.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesinde Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 147 vatandaşın maaşları bankadan çekilerek, evlerinde teslim edildi.İncirliova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığının 21 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 5762 sayılı genelgesine istinaden; ilçemizde yakını olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın maaşları, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan din görevlileri tarafından bankalardan çekilerek, vatandaşlarımıza ikametlerinde teslim edilme çalışmaları hızla devam etmektedir.

İncirliova’da 65 yaş üstü 147 vatandaşın maaşı evde teslim edildi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 147 vatandaşın maaşları bankadan çekilerek, evlerinde teslim edildi.
İncirliova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığının 21 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 5762 sayılı genelgesine istinaden; ilçemizde yakını olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın maaşları, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan din görevlileri tarafından bankalardan çekilerek, vatandaşlarımıza ikametlerinde teslim edilme çalışmaları hızla devam etmektedir. Toplamda 147 vatandaşımızın maaşları çekilerek kendilerine teslim edilmiştir. Belediyeden, camilerimizden, Polis ve Jandarma ekip araçlarından anons yapılarak vatandaşlar yasaklar ve alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilmeye devam etmektedir” denildi.

İncirliova’da 65 yaş üstü 147 vatandaşın maaşı evde teslim edildi

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Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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