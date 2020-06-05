YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. İncirliova’nın altyapısı yenileniyor

İncirliova’nın altyapısı yenileniyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri İncirliova’nın altyapısını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.ASKİ tarafından İstiklal Mahallesi’nde yapılan çalışmada sona gelindi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri İncirliova’nın altyapısını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.
ASKİ tarafından İstiklal Mahallesi’nde yapılan çalışmada sona gelindi. Askeri lojmanların ve yeni yerleşime açılmaya başlanan TOKİ evlerinin kanalizasyonu ana hatta bağlanıyor. Böylelikle çalışma bitirildiğinde İncirliova’nın yeni yerleşim yerlerinin altyapısının büyük çoğunluğu bitirilmiş olacak. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

Direksiyon hakimiyetini kaybolan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybolan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Aydın Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:34
Yatsı
22:13

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Abacı Eczanesi
Merkez
Cinalı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi

Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sıcağı gören dışarıya çıkmadı, sokaklar boş kaldı

Sıcağı gören dışarıya çıkmadı, sokaklar boş kaldı

Ata tohumları Türkiye’nin her yanına gönderildi

Ata tohumları Türkiye’nin her yanına gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.