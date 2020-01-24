YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İndirim çadırında örnek davranış

İndirim çadırında örnek davranış

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Ataşehir’de kurulan Markalar indirim çadırı uygun fiyatlarla vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Ataşehir’de kurulan Markalar indirim çadırı uygun fiyatlarla vatandaşların yüzünü güldürüyor. Markalar indirim çadırında ise her gün ihtiyaç sahibi yoksul çocuklar giydiriliyor. Markalar indirim çadırı yanı sıra ise Sivas Yöresel Ürünler adı altında 81 ilin yöresel tadları yer alıyor.
Ataşehir’de Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Cami yanında kurulan markalar indirim çadırı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yüzde 70 indirim bulunan çadırda dünyaca ünlü markaların ürünleri yer alıyor. Sevgiler gününe özel büyük indirimi de duyan vatandaşlar ise çadıra koştu. Ayrıca çadır da her gün ihtiyaç sahibi yoksul çocuklar giydirilip yardımda bulunuyor.
İndirim çadırı hakkında konuşan Sabri Eser,” Markalar Çadırı Ataşehir’de Mevlana Mahallesi Aksekili Mehmet Uslu Camii yanında bir ay boyunca burada devam ediyoruz. Aynı zaman da biz ihtiyaç sahibi çocuklarımızı okullardan belirliyoruz. Uluslararası Anneler Derneği işbirliği içinde burada aynı zamanda çocuklarımızı botla montla ödüllendiriyoruz. Burada giyim çanta ve ayakkabı ile 81 ilden gelen yöresel ürünlerle beraber 1 ay boyunca Ataşehir Mevlana Mahallesindeyiz ben herkesi buraya bekliyorum” diye konuştu. Mağaza yetkililerinden Savaş Sükan ise, "Sivas’a özel yöresel ürünlerimiz, tüm kahvaltı çeşitleri burada mevcut. Bir taraftan da markalar indirim çadırı var. Tüm İstanbul halkını bekliyoruz" dedi.
81 ilden gelen yöresel ürünlerin de yer aldığı çadır vatandaşlar tarafından ise doldu taştı. Birbirinden güzel yöresel ürünleri tadan vatandaşlar 81 ilden gelen farklı farklı lezzetleri gönül rahatlığıyla alıyor.
Balıkesir Edremit’ten gelen bir esnaf ise” bura da festival başladı herkesi buraya davet ediyoruz. Bura da yöresel bin bir lezzet var herkesin mutlaka buraya gelmesini talep ediyoruz. Bura da doğal lezzetler var. Biz Mevlana Mahallesi Mehmet Uslu Camii yanındayız. Biz Balıkesir’den geliyorum. Yoğun talep üzerine buraya geldik. Çünkü bura da insanların doğal lezzetlerle alakası bir talepleri oldu bizde buradayız sizleri de bekliyoruz” diye konuştu.
Bir ay boyunca büyük indirimlerle devam edecek olan indirim çadırı 24 Şubat’a kadar kapılarını açık tutacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
İDO ailesi 2 bin fidan diktiİDO ailesi 2 bin fidan dikti
Çocuk Şenliği sinema filmi ile renklendiÇocuk Şenliği sinema filmi ile renklendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:21
İkindi
15:53
Akşam
18:17
Yatsı
19:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.