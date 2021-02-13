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İnegöl Belediyesi kar yağışına hazır

13.02.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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İnegöl Belediyesi, meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarıları sonrası tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı.

İnegöl Belediyesi, meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarıları sonrası tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı. 21 araç ve 10 ayrı ekip göreve hazır.
İnegöl Belediyesi, meteorolojinin hafta sonu başlayacağını ifade ederek uyarılar yaptığı kar yağışı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Şantiyede göreve hazır hale getirilen karla mücadele araç ve ekipmanları, kar yağışıyla birlikte sahaya inmeye hazır. Karla mücadele çalışmaları ve hazırlıklara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Meteorolojiden gelen uyarıları hafta boyunca takip ettik. Özellikle hafta sonu yoğun bir kar yağışı beklendiği ifade edildi. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak bu doğrultuda tüm birimlerimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Şuan şantiyede 4 otomatik tuzlama aracımız, 2 loder kepçemiz, 6 kazıcı ve yükleyici kepçemiz, 3 greyderimiz ve 6 binek aracımız kar yağışıyla birlikte sahaya inmeye hazır durumda. Arkadaşlarımız 10 ayrı ekip halinde görev için talimat bekliyor. İnşallah bu yıl hasret kaldığımız kar yağışını yeniden şehrimizde yaşamak nasip olur. Kar berekettir. Tabi bizler de yerel yönetimler olarak kar yağışının olumsuzluklara sebebiyet vermemesi, hayatı olumsuz etkilememesi, ulaşımın aksamaması adına görevimizin başındayız” dedi.

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