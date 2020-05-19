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İnegöl semalarında 19 Mayıs coşkusu

BURSA HABERLERİ  | 19.05.2020 18:27 | Son Güncelleme

İnegöl Doğa Sporları ve Turizm Merkezi Cerrah tepesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel yamaç paraşütü uçuş etkinliği düzenledi.İnegöl Belediyesi Dostum’la sporun ve doğanın renklerini buluşturmaya devam ediyor.

İnegöl Doğa Sporları ve Turizm Merkezi Cerrah tepesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel yamaç paraşütü uçuş etkinliği düzenledi.
İnegöl Belediyesi Dostum’la sporun ve doğanın renklerini buluşturmaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı medeniyle gerçekleşen yamaç paraşütü uçuşu renkli görüntülere sahne oldu.
Dostum Yamaç Paraşüt takımı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uçuş etkinliği düzenledi. Koronavirüs gölgesinde düzenlenen etkinlikte gençlere ithafen yapılan uçuş esnasında İnegöl semalarında Türk bayrağı açıldı.

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Biray Eczanesi
Nilufer
Cadde Park Eczanesi
Osmangazi
Çare Eczanesi
Osmangazi
Denge Eczanesi
Yildirim
Fatih Eczanesi
Osmangazi
Filiz Eczanesi
Yildirim
Işıtan Eczanesi
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