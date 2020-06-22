YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İnegöl Yeniceköy’de su baskınının yaraları sarılıyor

İnegöl Yeniceköy’de su baskınının yaraları sarılıyor

BURSA HABERLERİ  | 22.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun yağışlar sonrası İnegöl Yeniceköy Mahallesi’nde oluşan su baskınları, yollarda asfaltları yerinden sökerek hasara neden olmuştu.

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun yağışlar sonrası İnegöl Yeniceköy Mahallesi’nde oluşan su baskınları, yollarda asfaltları yerinden sökerek hasara neden olmuştu. İnegöl Belediyesi, bu bozuklukları gidermek için çalışmalara başladı.
Geçtiğimiz hafta şehrimizde yaşanan yoğun yağışlar, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Yeniceköy Mahallesi de bu durumdan etkilenen bölgelerden biri oldu. Özellikle Rauf Denktaş Caddesinde oluşan su baskınları, yollarda asfaltı sökecek seviyeye ulaşmıştı. Perşembe günü oluşan su baskını sonrası gerekli önlemler alınırken, İnegöl Belediyesi bozulan yolların onarımı için de çalışmalara başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, asfalt yama çalışmalarını yerinde inceleyerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Dülger, “Geçen hafta yaşanan yoğun yağmurlardan dolayı Yeniceköy Mahallemizde bazı bölgelerimizde neredeyse sel olabilecek seviyede su baskınları oluştu. Bu baskınlar nedeniyle mahallemizin belli noktalarında asfaltlarda bozulmalarla alakalı ekiplerimiz çalışmalara başladı. Bizler de şuanda Yeniceköy Mahallemizde Huzurevimizin bulunduğu Rauf Denktaş Caddesinde asfalt yama çalışmalarını inceliyoruz” dedi.
Çalışma hakkında teknik bilgiler de veren Dülger, “Burada yaklaşık 40 ton asfalt kullanılacak. Problem yaşanan 4 ayrı noktada yama çalışması yapılacak. Yaşamış olduğumuz yağışlar bir afet düzeyindeydi. Bir daha böyle yağışlar yaşamamamız dileğiyle yaptığımız işlemin mahallemize ve İnegöl’ümüze hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Bursa Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:28
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Oğlunu döverek öldürdüğü öne sürülen baba, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor

Oğlunu döverek öldürdüğü öne sürülen baba, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

Rahatına düşkün hırsız

Rahatına düşkün hırsız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.