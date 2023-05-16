İnegöl’de engellilere özel etkinlik

Yenice Rehabilitasyon Merkezi, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası’nda Yeniceköy Mahallesinde bulunan İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde (DOSTUM) düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Belediye Başkanı Alper Taban da etkinliğin bir bölümüne katılarak engelli öğrencilerle buluştu. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde Yenice Rehabilitasyon Merkezi organizasyonuyla yapılan programda, engelli öğrenciler gün boyu DOSTUM tesislerinde gönüllerince eğlendi. Yarışmalar, eğlenceler, sportif faaliyetler ve aktivitelerle Engelliler Haftası en güzel şekilde kutlandı. Mini konserlerle süslenen etkinliklerin bir bölümüne katılan Belediye Başkanı Alper Taban da engelli öğrencilerle yakından ilgilendi. Onlarla oyunlar oynayıp yarışmalara katılan Başkan Taban, engelliler haftası nedeniyle gerçekleştirilen pasta kesiminde de engelli öğrencilerle beraber oldu.

Engelliler Haftasına ilişkin bir açıklama da yapan Başkan Taban, Engelliler Haftası’nda Yenice Rehabilitasyon Merkezi’nin DOSTUM’da özel bir etkinlik düzenlediğini kaydederek; “Bizler de onların eğlenceli ve renkli görüntülerin oluştuğu bu kutlamasına dahil olarak sevinçlerini paylaşmak istedik. Bu vesileyle tüm engelli bireylerin Engelliler Haftasını kutluyorum. Gerçek engel bedenlerde veya zihinde değil, kalplerdedir. Tüm engeller sevgiyle aşılır. Bizler için engelli bireylerimiz yılın 365 günü her daim ön plandadır ve önemlidir. Engellilik konusu, yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konudur. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur olamaz, olmamalı. Desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmeli ve her fırsatta onları kucaklayarak, eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Bu düşünceyle İnegöl Belediyesi olarak bizler de “Tohum Toprağa, Engelli Topluma Emanettir” sözünden yola çıkarak tüm birimlerimizle engelli vatandaşlarımız için çalışmalar ortaya koyuyoruz” dedi.

