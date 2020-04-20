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İnegöl’de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü böyle geçti

BURSA HABERLERİ  | 20.04.2020 01:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokaklar ve caddeler hayvanlara kaldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokaklar ve caddeler hayvanlara kaldı. Atlar, kediler köpekler boş sokakların tadını böyle çıkardılar.
Korona virüsü nedeniyle Türkiye’de ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 48 saatlik sokağa çıkma yasağının keyfini doyasıya çıkaranlar hayvanlar oldu. İnegöl’de bomboş olan trafikte cadde ve sokaklarda kediler, köpekler sahipleri tarafından bırakılan başı boş atlar kameralara böyle yansıdı. İnegöl caddelerinde kimse bulunmazken ara sokaklarda ise vatandaşların kısıtlamaya uymadıkları görüldü. Kimileri motosikletiyle tur atarken, kimileri ise sokakta top oynadı. Ancak polis ekipleri sık sık devriye gezerek vatandaşları uyarıp içeri girmelerini sağladı.

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