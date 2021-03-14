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İnegölspor'da futbolcu ile tribündekiler arasında gergin anlar

14.03.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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İnegölspor'da futbolcu ile tribündekiler arasında gergin anlar

İnegölspor’un Niğde Anadolu FK’ya evinde 2-0 yenildiği maçta Bursa temsilcisinin tribünleri ile oyuncu Caner Solmaz arasında tansiyon yükseldi. Karşılaşma sırasında başlayan gerilim 90 dakika sonuna da yansırken, stat dışında oyuncuya saldırı girişimini polis önledi.

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 28’inci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında ağırladığı Niğde Anadolu FK’ya 2-0 mağlup oldu. 8 maçtır galip gelemeyen Bursa temsilcisinde, karşılaşma sırasında ve sonrasında tansiyon yükseldi.

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Mücadeleye ilk 11’de başlayan savunma oyuncusu Caner Solmaz, 77’nci dakikada yerini Gülhan Üreyen’e bıraktı. Yedek kulübesine yönelen Solmaz’a, İnegölspor tribünlerinden yoğun tepkiler geldi. 28 yaşındaki oyuncunun da karşılık vermesiyle ortam gerildi. Oyun bir süreliğine dururken, Caner Solmaz; polis ve takım arkadaşlarının araya girmesiyle soyunma odasına götürüldü.

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Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında kontenjandan karşılaşmayı takip eden İnegölsporlu bazı kişilerin tepkisi, maç sonunda devam etti.Mücadelenin ardından oyuncular stattan çıkış yaptığı sırada bir grup İnegölsporlu, Caner Solmaz’a saldırmak istedi. Polis ekipleri araya girerek saldırı girişimini önledi.

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