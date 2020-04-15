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  4. İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı

ANKARA HABERLERİ  | 15.04.2020 09:54 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde yaklaşık 15 bini kapalıdan, 30 bini açık cezaevinden yaklaşık 45 bin kişinin tahliye edilmesi, açıktaki 45 bin hükümlünün de izne ayrılması bekleniyor - Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanması öngörülüyor

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Alınan bilgiye göre, kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.

- Tedbirler

Adalet Bakanlığının, sayıları 90 bini bulan hükümlülerle ilgili aldığı tedbirler şöyle:

- Tahliye edilecek ve izne ayrılacak olan hükümlüler, koronavirüsle ilgili bilgilendirilecek, maske ve eldiven takarak ceza infaz kurumundan ayrılacak.

- Hükümlülere, koronavirüs tedbirlerini anlatan Sağlık Bakanlığı broşürleri verilecek.

- Kolluk kuvvetleri, çıkışlarda izdiham yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak.

- Cezaevinden çıkacakların yakınlarının neden olacağı kalabalığı engellemek amacıyla hükümlüler ceza infaz kurumundan otobüs ve minibüslerle gidecekleri yerlere bırakılacak.

- İl içine gidecekler, belli merkezlere bırakılacak. İl dışına gidecekler, ya otobüs terminallerine ya da gidecekleri illere bırakılacak. Hükümlüler ulaşım ücretlerini kendileri karşılayacak.

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında iller arası seyahatler izne bağlı olduğu için tahliye edilen ve izne ayrılan hükümlülerin seyahat belgeleri, ceza infaz kurumları içerisinde verilecek.

- Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavileri devam eden sınırlı sayıdaki hükümlü, sağlık kurumlarına teslim edilecek.

- Koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarından izne ayrılacakların izin belgesi, 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınacak koronavirüs tedbirleri kapsamında bu izin süresini iki defa daha uzatabilecek.

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90 bin tahliye İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun

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