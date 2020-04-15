İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Alınan bilgiye göre, kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.

- Tedbirler

Adalet Bakanlığının, sayıları 90 bini bulan hükümlülerle ilgili aldığı tedbirler şöyle:

- Tahliye edilecek ve izne ayrılacak olan hükümlüler, koronavirüsle ilgili bilgilendirilecek, maske ve eldiven takarak ceza infaz kurumundan ayrılacak.

- Hükümlülere, koronavirüs tedbirlerini anlatan Sağlık Bakanlığı broşürleri verilecek.

- Kolluk kuvvetleri, çıkışlarda izdiham yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak.

- Cezaevinden çıkacakların yakınlarının neden olacağı kalabalığı engellemek amacıyla hükümlüler ceza infaz kurumundan otobüs ve minibüslerle gidecekleri yerlere bırakılacak.