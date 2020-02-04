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İnfertilite Polikliniği çocuk sahibi olmak isteyenlere umut oluyor

AMASYA HABERLERİ  | 04.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde 6 ay önce faaliyete geçen İnfertilite Polikliniği çocuk sahibi olmak isteyenlere umut oluyor.Hastanede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Üroloji Poliklinikleri çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tetkik ve tedavilerini yürütüyor ve aşılama işlemini gerçekleştiriyor.

İnfertilite Polikliniği çocuk sahibi olmak isteyenlere umut oluyor

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde 6 ay önce faaliyete geçen İnfertilite Polikliniği çocuk sahibi olmak isteyenlere umut oluyor.
Hastanede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Üroloji Poliklinikleri çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tetkik ve tedavilerini yürütüyor ve aşılama işlemini gerçekleştiriyor. İnfertilite Polikliniği hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Pervin Karlı, “Kliniğimizde yardımcı üreme tekniklerine ihtiyacı olan çiftlere hizmet vermekteyiz. Bu doğrultuda öncelikle evli çiftlerle ilk görüşme sonrasında dosya oluşturarak tedaviye hazırlık aşamasında hormon ve sperm tahlili gibi gerekli tetkikler yapıyoruz. Daha sonra çiftlerin yaşı, infertilite sebebi ve tetkik sonuçlarına göre cerrahi veya tıbbi tedavi planlaması yapıyoruz" dedi.
Pervin Karlı, ovulasyon indüksiyonu ve aşılama tedavisinden sonuç alamayan çiftlere uyguladıkları tedavi yöntemlerini resmi yazı ile beraber tüp bebek merkezlerine yönlendirdiklerini belirterek, "Çiftlerin yüzde 15’inde kısırlık sorunu görülüyor. Tedavi başladığımız ve gebelik elde ettiğimiz hasta sayımız oldukça fazla, hasta memnuniyeti ve bu vesile ile başka şehirlere umut aramaya giden hastalarımıza imkanlarımız çerçevesinde destek vermekteyiz" diye konuştu.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Seyhan Yılmaz ise, “Hastanemizde infertilite hastalarının tanı ve tedavilerine yönelik çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Çocuk sahibi olmak için polikliniğimize başvuran çiftlerle ilk görüşme sonrası dosya oluşturulmakta, İnfertilite Polikliniğinde muayeneler yapıldıktan sonra tanıya ve tedaviye yönelik uygulamalara başlanmaktadır. Polikliniğimizde aşılama işlemi ovulasyon indüksiyonu ile birlikte yapılmaktadır. Sağlık uygulama tebliğinde (SUT) belirtilen ovulasyon ve aşılama şartına uygun hastalara ilaç raporu çıkartılarak ücretsiz tedavileri yapılmaktadır. Bunların yanında infertilite nedenine yönelik gerekli cerrahi ve tıbbi tedavilerde kurumumuzda yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

İnfertilite Polikliniği çocuk sahibi olmak isteyenlere umut oluyor

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