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ING Basketbol Süper Ligi

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.01.2020 22:52 | Son Güncelleme

Teksüt Bandırma: 66 - OGM Ormanspor: 85

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Serdar Ünal

Teksüt Bandırma: Smith 19 , Prewitt 3, Furkan Haltalı 6, Rıdvan Öncel 9, Sadık Emir Kabaca, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer 2, Kalinoski 4, Alperen Şengün, Terry 7, Hummer 16

OGM Ormanspor: Kloof 10, Hagins 10, Kikanovic 13, Caner Ercan, Kadir Bayram 4, Babic 12, Dorukhan Engindeniz 7, Cevher Özer 13, Warren 16

1. Periyot :19-21

Devre : 37-43

3. Periyot: 47-63

BALIKESİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Teksüt Bandırma'yı 85-66 yendi.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilirken, özellikle Warren'ın isabetli dış atışlarıyla OGM Ormanspor, birinci periyodu 21-19 önde tamamladı.

Mücadelenin 15. dakikasını 29-27 üstün geçen konuk ekip, Warren'ın son saniye üçlüğüyle soyunma odasına 43-37 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan ve farkı açan OGM Ormanspor, final periyoduna 63-47 önde girdiği müsabakadan 85-66 galip ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma Basketbol OGM Ormanspor Teksüt Bandırma

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