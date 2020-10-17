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ING Basketbol Süper Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 17.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

Darüşşafaka Tekfen: 102 - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 77

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk, Hüseyin Çelik

Darüşşafaka Tekfen: Gillon 2, Luther 6, Andrews 28, Doğuş Özdemiroğlu 22, Jerrett 4, Sinan Güler 12, Buford 8, Troy Selim Şav 2, Berk Demir 10, Erkan Veyseloğlu 2, Doruk Dora 6, Mahmut Can Çelik

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 10, Francisco Cruz 17, Akif Egemen Güven 11, Leissner 21, Macura 6, Leon Harun Apaydın 6, Ekrem Sancaklı 6, Ali Tuncer, Utku Saraloğlu, Berke Aygündüz, İsmail Karabilen

1. Periyot: 24-20

Devre: 50-39

3. Periyot: 78-56

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 102-77 yendi.

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