ING Basketbol Süper Ligi

İkinci periyotta açılan farkı azaltmaya çalışan TOFAŞ, Kilpatrick ve Purcell ile hücumda etkili oldu ve farkı 6 sayıya indirdi: 28-34. Oyun disiplininden kopmayan Pınar Karşıyaka, Morgan ve Metecan Birsen'in set hücumlarıyla tekrar farkı açtı ve soyunma odasına 54-37 önde girdi.

Üçüncü periyotta TOFAŞ'ın Christon ve Purcell'in sayılarına Taylor ve Morgan ile karşılık veren Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 60-45 skor üstünlüğünü korumayı başardı. Sert savunmalara sahne olan kalan dakikalarda TOFAŞ, White ve Christon ile etkili olmaya çalışsa da final periyotuna konuk ekibin 68-58'lik üstünlüğüyle gidildi.

Son periyota Christon ve Kilpatrick'in içeriye zorlayarak bulduğu basketlerle başlayan TOFAŞ, uzun süre sonra 33. dakikada farkı 4'e kadar indirdi: 65-69. TOFAŞ'ın baskılı oyunu karşısında, Nusret Yıldırım'ın bulduğu 5 sayıyla rahat bir nefes alan Pınar Karşıyaka, farkı 34. dakikada 9'a çıkardı: 65-74. TOFAŞ fark açılsa da oyunu bırakmadı ve 37. dakikada farkı tekrardan 4'e indirdi: 74-78. Bu dakikada mola alan Ufuk Sarıca, takımını tekrar oyuna geri döndürdü ve 10-0'lık seriyle parkeden 88-78 galip ayrıldı.

