Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner

Darüşşafaka: Olaseni 8, Caupain 7, Doğuş Özdemiroğlu 12, Boothe 15, Pineiro 8, Görkem Doğan 2, Sinan Güler 9, Selim Şav 4, Eray Akyüz 6, McCullough 11, Ragıp Berke Atar 2, Doruk Dora 2

Büyükçekmece Basketbol: Crawford, Greene 5, White 9, Bruinsma 3, Mükremin Deniz Kılıçlı 13, Kadir Bayram 4, Herun 8, Enes Berkay Taşkıran 23, Mustafa Kurtuldum 1, Caner Erdeniz 3, Yesukan Onar, Yiğitcan Vardal

1. Periyot: 19-12

Devre: 39-29

3. Periyot: 68-43

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasından ertelenen karşılaşmada Darüşşafaka, Büyükçekmece Basketbol'u 86-69 mağlup etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz