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ING Basketbol Süper Ligi

10.11.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darüşşafaka: 86 - Büyükçekmece Basketbol: 69

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner

Darüşşafaka: Olaseni 8, Caupain 7, Doğuş Özdemiroğlu 12, Boothe 15, Pineiro 8, Görkem Doğan 2, Sinan Güler 9, Selim Şav 4, Eray Akyüz 6, McCullough 11, Ragıp Berke Atar 2, Doruk Dora 2

Büyükçekmece Basketbol: Crawford, Greene 5, White 9, Bruinsma 3, Mükremin Deniz Kılıçlı 13, Kadir Bayram 4, Herun 8, Enes Berkay Taşkıran 23, Mustafa Kurtuldum 1, Caner Erdeniz 3, Yesukan Onar, Yiğitcan Vardal

1. Periyot: 19-12

Devre: 39-29

3. Periyot: 68-43

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasından ertelenen karşılaşmada Darüşşafaka, Büyükçekmece Basketbol'u 86-69 mağlup etti.

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