Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon

Darüşşafaka: Caupain 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, McCullough 5, Boothe 11, Olaseni 30, Sinan Güler 10, Pineiro 2, Troy Selim Şav, Görkem Doğan, Bora Yaşar 3, Can Maxim Mutaf, Ragıp Berke Atar 4

Semt77 Yalovaspor: Jones 15, Conklin 5, İsmail Kerem Gülmez, Williams 5, İlkan Karaman 2, Lee 15, Rupnik 15, Can Altıntığ 3, Mert Celep 2, Doğan Şenli

1. Periyot: 19-17

Devre: 39-34

3. Periyot: 56-47

Beş faulle çıkan: 34.31 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka, Semt77 Yalovaspor'u 74-62 yendi.

Darüşşafaka ligdeki 8. galibiyetini elde ederken, Semt77 Yalovaspor ise 8. kez mağlup oldu.



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