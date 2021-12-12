YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

12.12.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Koleji: 101 - Frutti Extra Bursaspor: 80

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Ali Köseoğlu

Bahçeşehir Koleji: Jones 2, Hall 11, Smith 12, Berkay Candan 10, Oğuz Savaş 20, Hasan Emir Gökalp 9, Dekker 21, Solomon 12, Hadi Özdemir, Erkan Yılmaz 4

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 28, Needham 11, Akif Egemen Güven 14, Dudzinski 11, Onuralp Bitim 2, Andrews 12, Ömer Utku Al, Brown 2, Ayberk Olmaz, Yağızhan Selçuk

1. Periyot: 25-21

Devre: 49-43

3. Periyot: 72-60

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor'u 101-80 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiVahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazar

İmsak
06:41
Sabah
08:13
Öğle
13:03
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den Silifke'deki sağanağa ilişkin açıklama:

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.