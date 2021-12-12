Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Ali Köseoğlu

Bahçeşehir Koleji: Jones 2, Hall 11, Smith 12, Berkay Candan 10, Oğuz Savaş 20, Hasan Emir Gökalp 9, Dekker 21, Solomon 12, Hadi Özdemir, Erkan Yılmaz 4

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 28, Needham 11, Akif Egemen Güven 14, Dudzinski 11, Onuralp Bitim 2, Andrews 12, Ömer Utku Al, Brown 2, Ayberk Olmaz, Yağızhan Selçuk

1. Periyot: 25-21

Devre: 49-43

3. Periyot: 72-60

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor'u 101-80 mağlup etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz