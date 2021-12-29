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ING Basketbol Süper Ligi

29.12.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 64 - Darüşşafaka: 115

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Şahin, Sinem Tetik, Burak Yılmaz

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Bilgehan Diril 30, Onur Özkapıcı 16, Hüseyin Çevirgen 10, Kayra Can Müezzinoğlu 5, Batuhan Güvenen 3, Ahmet İkbal Demir

Darüşşafaka: Olaseni 10, Caupain Jr 5, Pineiro 24, Doğuş Özdemiroğlu 4, Boothe, Eray Akyüz 9, Cullough 22, Bora Yaşar 8, Troy Selim Şav 11, Can Maxim Mutaf 6, Sinan Güler, Ragıp Berke Atar 16

1. Periyot: 19-35

Devre: 35-62

3. Periyot: 41-93

AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen maçta Darüşşafaka, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 115-64 yendi.

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