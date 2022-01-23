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ING Basketbol Süper Ligi

23.01.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ: 81 - Darüşşafaka: 65

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

TOFAŞ: Zubcic 20, Berk Uğurlu 8, Cook 14, Shepherd 4, Simmons 6, Mcintyre 11, Yiğit Arslan 18, Emre Tanışan, Berke Büyüktuncel

Darüşşafaka: Caupain 14, Pineiro 12, Doğuş Özdemiroğlu 15, Boothe 5, Olaseni 6, Ragıp Berke Atar 4, Cullough 7, Bora Yaşar, Ege Özçelik, Sinan Güler 2

1. Periyot: 20-20

Devre: 41-37

3. Periyot: 54-60

5 faulle çıkanlar: 33.45 Cullough, 36.10 Olaseni (Darüşşafaka)

Diskalifiye: 28.49 Selçuk Ernak (Darüşşafaka Başantrenörü)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında TOFAŞ, Darüşşafaka'yı 81-65 mağlup etti.

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