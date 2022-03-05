Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Serdar Ünal, Serhat Büker, Erhan Gürsel

Darüşşafaka: Olaseni 14, Caupain 9, Pineiro 7, Doğuş Özdemiroğlu 18, Boothe 9, McCullough 10, Sinan Güler 19, Berke Atar 10, Troy Selim Şav 2, Görkem Doğan, Eren Has, Can Maxim Mutaf 3

Aliağa Petkimspor: Perkins 6, Thomas 20, Hakan Sayılı 9, Aldridge 5, Denmon 16, Erol Can Çinko 10, Sinan Sağlam 8, Eray Akyüz, Metehan Akyel, Ramirez 12, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 16-21

Devre: 50-41

3. Periyot: 75-62

Diskalifiye: 22.20 Perkins (Aliağa Petkimspor)

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Darüşşafaka, sahasında Aliağa Petkimspor'u 101-86 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk altı dakikası 15-9 Aliağa Petkimspor üstünlüğüyle geçildi. Farkı korumayı bilen konuk takım, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe tempolu başlayan ve yakaladığı 9-3'lük seriyle 25-24 öne geçen Darüşşafaka, Caupain, Doğuş ve McCullough'un üst üste üç sayılık atışlarıyla farkı 9 sayıya çıkardı: 40-31. Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-41 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Doğuş-Berke ikilisiyle 17 sayı bulan ve 27. dakikada skoru 70-55 yapan yeşil-siyahlılar, son periyoda 13 sayılık avantajla girdi: 75-62. Son çeyrekte seyircisinin desteğini de arkasına alan Darüşşafaka, puan cetvelinin son sırasında yer alan Aliağa Petkimspor'u 101-86 mağlup etti.

