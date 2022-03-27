Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 8, Muhammed Baygül 27, Dekker 20, Jones 14, Oğuz Savaş 11, Black 1, Berkay Candan 11, Erkan Yılmaz 8, Hasan Emir Gökalp 2, Hadi Özdemir, Ali Yüceoral 3
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Hayes 15, Şafak Edge 8, Selden 25, Filipovity 6, Hamilton 15, Berkan Aksu 3, Bilgehan Diril 5, Tuğberk Gedikli, Mertcan Solkol, Hüseyin Çevirgen, Onur Özkapıcı
1. Periyot: 34-20
Devre: 59-43
3. Periyot: 79-59
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 105-77 yendi.
Muhammed Baygül ve Dekker ile 20 sayı üreten Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 34-20 önde geçti.
Jones ve Berkay ile sayı üretmeye devam eden ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 59-43 önde tamamladı.
Bahçeşehir Koleji, Dekker'in pota altındaki etkili oyunuyla 3. periyot sonunda 79-59'luk skorla farkı 20 sayıya çıkardı.
Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 105-77 kazandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz