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ING Basketbol Süper Ligi

13.04.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 65 - Anadolu Efes: 80

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 10, Lomazs 6, Hakan Yapar 9, Sestina 15, Emircan Koşut 11, Altan Erol, Yiğitcan Turna 3

Anadolu Efes: Bryant 6, Moerman 6, Petrusev 25, Simon 8, Buğrahan Tuncer 24, Larkin 4, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2, Erten Gazi, Dunston 2

1. Periyot: 11-22

Devre: 37-41

3. Periyot: 49-63

DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-65 yendi.

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