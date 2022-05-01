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ING Basketbol Süper Ligi

01.05.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semt77 Yalovaspor: 77 - Bahçeşehir Koleji: 84

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil

Semt77 Yalovaspor: Gallinat 28, Lee 6, Rupnik 7, Brown 5, Mert Celep, Starks 17, Efe Ergi Tırpancı, Muhammed Doğan Şenli 2, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez 5, İlkan Karaman 7, Ali Berkan Özçiftçi

Bahçeşehir Koleji: Hall 2, Erkan Yılmaz 13, Berkay Candan 3, Muhammed Mustafa Baygül 5, Oğuz Savaş 16, Smith 14, Jones, Kartal Özmızrak 14, Dekker 8, Hasan Emir Gökalp, Hadi Özdemir, Tarık Bernard Black 9

1. Periyot: 18-14

Devre: 38-37

3. Periyot: 55-65

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 84-77 yendi.

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