YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

06.05.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçeşehir Koleji: 101 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 95

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylemezoğlu

Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Hall 10, Erkan Yılmaz 17, Berkay Candan 22, Oğuz Savaş 3, Kartal Özmızrak 5, Muhammed Baygül 29, Solomon 6, Jones 2, Black 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 14, Lomazs 29, Altan Erol, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar 8, German 21, Thomas 7, Sestina 16

1. Periyot: 26-16

Devre: 45-46

3. Periyot: 68-66

Normal süre: 90-90

Beş faulle çıkanlar: 37.26 Smith (Bahçeşehir Koleji), 38.19 Thomas, 39.48 Lomazs (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 90-90 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatmalarında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 101-95 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
Diyarbakır-Batman seferleri yenilenen tren setleriyle yarın başlıyorDiyarbakır-Batman seferleri yenilenen tren setleriyle yarın başlıyor
Dicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarıldıDicle Nehri'nde mahsur kalan eşek kurtarıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Mayıs Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:49
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:12
Yatsı
21:46
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğlunun zorbalarıyla yüzleşen baba lise bahçesinde dehşet saçtı!

Oğlunun zorbalarıyla yüzleşen baba lise bahçesinde dehşet saçtı!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Kutsal ağaçta çıplak poz verdi! Yerli halk isyan etti

Kutsal ağaçta çıplak poz verdi! Yerli halk isyan etti

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.