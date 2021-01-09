ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 78 - Pınar Karşıyaka: 86

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Pınar Karşıyaka maçı Pınar Karşıyaka’nın 78-86 galibiyeti ile sonuçlandı.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Mehmet Şahin xx, Ziya Özorhon xx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Fırat Töz xx 1, Erdem İlter x 4, Abu xxx 25, Emir Gökalp xx 2, Caner Ercan xx, Barış Hersek x, Mustafa Baştürk x , Polat Kaya xx, Cook xxx 15, Sercan Ergin x, Atkins xxx 12, Frazier xxx 19
Başantrenör: Alkım Ay
Pınar Karşıyaka: James Metecan Birsen xx 2, Morgan xxx 22, Arca Tülüoğlu x, Mahir Ağva 4 xx, Semih Erden xx 5, Onuralp Bitim x , Kennedy xx 3, Taylor xxx 15, Henry xxx 5, M’Baye xxx 18, Yunus Emre Sonsırma xx 12, Nusret Yıldırım x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 17-25 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 37-51 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 69-59 (Pınar Karşıyaka lehine)