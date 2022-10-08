Salon: Başakşehir

Hakemler: Burak Yılmaz, Benhür İrcel, Sezer Bor

Emlak Konut: Merve Arı 13, Lavender 14, Bahar Çağlar Ökten 6, Gizem Yavuz 5, Walker 21, Melek Selçok 2, Hülya Çoklar Asarcıklı 2, Emel Sığırcı 6, Fields 11, İrem Aleyna Akat 3, Harika Gözde Eldaş 4, Sıla Kaya

Rize Belediyesi: Hollivay 12, Arzu Asiye Özdemir 13, Sherrill 18, Zohnova 6, Sümeyya Özcan 5, Binnur Gülcan Aydoğmuş 2, Eydina Topçu 2, Şima Nur Yılmaz, Deniz Üstün, Gizem Kazali

1. Periyot: 17-12

Devre: 46-28

3. Periyot: 70-40

İSTANBUL (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Emlat Konut, Rize Belediyesi'ni 87-58 mağlup etti.



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