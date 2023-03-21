İngilizlerden Dele Alli için çok sert sözler! ''Beşiktaş'tan kovuldu''

Beşiktaş'tan sezon sonunda kesin olarak ayrılacak Dele Alli'nin bileti kesildi. Şenol Güneş'in artık umut beslemediği yıldız oyuncuyla ilgili bir girişim yapmama kararı alan siyah-beyazlılar, sezon sonunda Dele Alli'yi Everton'a gönderecek.

MIRROR'DAN SERT BAŞLIK! ''KOVULDU''

İngiliz gazetesi Mirror, Dele Alli ile ilgili yaptığı haberde, "Dele Alli, Beşiktaş'tan kovuldu. Futbol kariyeri daha da kötüye gitti. Dele Alli’nin, Everton’a dönmeden önce Beşiktaş’ın kalan maçlarını tribünden izlemesi bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAK

Gösterdiği kötü performansa rağmen kazandığı 5.2 milyon sterlinlik maaşıyla geçtiğimiz günlerde şaşırtan Dele Alli'nin Everton ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



