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İngilizlerden Dele Alli için çok sert sözler! ''Beşiktaş'tan kovuldu''

21.03.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Dele Alli'nin takımdan ayrılması kesinleşti. Şenol Güneş'in gözüne giremeyen İngiliz oyuncu hakkında karar verildi. İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Mirror'da kullanılan ifadeye göre, Dele Alli sezon sonunda kadar takımda yerini alamayacak.

İngilizlerden Dele Alli için çok sert sözler! ''Beşiktaş'tan kovuldu''
Dele Alli

Dele Alli

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'tan sezon sonunda kesin olarak ayrılacak Dele Alli'nin bileti kesildi. Şenol Güneş'in artık umut beslemediği yıldız oyuncuyla ilgili bir girişim yapmama kararı alan siyah-beyazlılar, sezon sonunda Dele Alli'yi Everton'a gönderecek.

MIRROR'DAN SERT BAŞLIK! ''KOVULDU''

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İngiliz gazetesi Mirror, Dele Alli ile ilgili yaptığı haberde, "Dele Alli, Beşiktaş'tan kovuldu. Futbol kariyeri daha da kötüye gitti. Dele Alli’nin, Everton’a dönmeden önce Beşiktaş’ın kalan maçlarını tribünden izlemesi bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAK

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Gösterdiği kötü performansa rağmen kazandığı 5.2 milyon sterlinlik maaşıyla geçtiğimiz günlerde şaşırtan Dele Alli'nin Everton ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.


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