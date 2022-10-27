İngiltere'de gündem Beşiktaş! 'Romain Saiss kararı inanılmaz derecede aptalca!'

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 19 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Şenol Güneş ile anlaşmaya varan siyah - beyazlıların kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması beklenirken, İngiliz basınından savunma oyuncusu Romain Saiss ile ilgili flaş bir yorum geldi.

Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta defans oyuncusu Romain Saiss bu karşılaşma ile birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Siyah - beyazlıların Faslı stoperi bu sezon 9 maçta 732 dakika süre aldı ve skora katkı veremedi. Saiss; Giresunspor'a karşı oynanan müsabakada sakatlanmış, Trabzonspor ve Hatayspor maçlarında görev yapamamıştı.

"SAISS KARARI İNANILMAZ DERECEDE APTALCA"

Öte yandan İngiliz basınında Wolverhampton ekibine Saiss konusunda eleştiriler devam ediyor. Valerien Ismael'in özel isteğiyle transfer edilen Faslı stoper için Ada basınındaki bir analizde, "Saiss geçen sezon haftada 28 bin euro kazanıyordu. Ona sadece 1 sezon için bile olsa anlaşma teklif etmeme kararı inanılmaz derecede aptalca" ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADAR?

2+1 yıllık sözleşme imzalanan Saiss'e 1.8 milyon euro garanti ücret verileceği, garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12 bin 500 euro maç başı ücreti ödeneceği borsaya bildirilmişti.

