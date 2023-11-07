İngiltere'de olaylı derbi! Tottenham-Chelsea maçını hakem değil 'VAR' yönetti

İngiltere'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçı olaylı bitti. Londra derbisinde Chelsea'yi konuk eden Tottenham, sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

MAÇA VAR DAMGASI

Karşılaşmaya rekor denebilecek seviyede müdahale eden 'VAR', 14. dakikada Tottenham'ın golünü iptal etti.

DAKİKALAR SONRA 2 GOL DAHA İPTAL EDİLDİ

Chelsea'de 21. dakikada Sterling ve 28. dakikada Caicedo'nun attığı goller yine VAR incelemeleri sonucu iptal edildi.

HAKEM GÖRMEDİ YİNE VAR UYARDI

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Chelsea VAR'ın uyarısıyla bir penaltı kazandı. Ve yine VAR'ın uyarısıyla Tottenham maçta ilk kırmızı kartını gördü.

VAR, BİR KEZ DAHA İPTAL ETTİ

Tottenham'ın 79'da attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Chelsea'de ikinci golü atan Jackson, 90+4 ve 90+7'de yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımının sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.





