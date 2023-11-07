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İngiltere'de olaylı derbi! Tottenham-Chelsea maçını hakem değil 'VAR' yönetti

07.11.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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Chelsea, Premier Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Tottenham Hotspur'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibinin 9 kişi kaldığı mücadeleye hakem kararları damga vurdu.

İngiltere'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçı olaylı bitti. Londra derbisinde Chelsea'yi konuk eden Tottenham, sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

MAÇA VAR DAMGASI

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Karşılaşmaya rekor denebilecek seviyede müdahale eden 'VAR', 14. dakikada Tottenham'ın golünü iptal etti.

DAKİKALAR SONRA 2 GOL DAHA İPTAL EDİLDİ

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Chelsea'de 21. dakikada Sterling ve 28. dakikada Caicedo'nun attığı goller yine VAR incelemeleri sonucu iptal edildi.

HAKEM GÖRMEDİ YİNE VAR UYARDI

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Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Chelsea VAR'ın uyarısıyla bir penaltı kazandı. Ve yine VAR'ın uyarısıyla Tottenham maçta ilk kırmızı kartını gördü.

VAR, BİR KEZ DAHA İPTAL ETTİ

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Tottenham'ın 79'da attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Chelsea'de ikinci golü atan Jackson, 90+4 ve 90+7'de yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımının sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

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