İngiltere'de olaylı derbi! Tottenham-Chelsea maçını hakem değil 'VAR' yönetti

İngiltere'de haftanın sonucu en çok merak edilen maçı olaylı bitti. Londra derbisinde Chelsea'yi konuk eden Tottenham, sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya rekor denebilecek seviyede müdahale eden 'VAR', 14. dakikada Tottenham'ın golünü iptal etti.
Chelsea'de 21. dakikada Sterling ve 28. dakikada Caicedo'nun attığı goller yine VAR incelemeleri sonucu iptal edildi.
Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Chelsea VAR'ın uyarısıyla bir penaltı kazandı. Ve yine VAR'ın uyarısıyla Tottenham maçta ilk kırmızı kartını gördü.
Tottenham'ın 79'da attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Chelsea'de ikinci golü atan Jackson, 90+4 ve 90+7'de yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımının sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.