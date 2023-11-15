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İngiltere'de VAR kayıtları açıklandı! Tüm hafta tartışılan konu çözüme bağlandı

15.11.2023 17:08 | Son Güncelleme:
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Premier Lig, bu sezon ikinci kez VAR kayıtlarını açıkladı. Canlı yayında verilen bu kayıtlar İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. Özellikle tartışma yaratan Newcastle United ile Arsenal'ın karşı karşıya geldiği maçı yorumlayan Howard Webb ve Michael Owen gündeme son noktayı koydu.

İngiltere Premier Lig Hakemler Birliği Başkanı Howard Webb ve eski futbolcu Michael Owen açıklanan VAR kayıtlarını yorumladılar.

TARTIŞMA YARATAN OLAY

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  1. dakikada ve skor 0-0 devam ederken Newcastle United oyuncusu Joe Willock topun dışarı çıkmasını engellemeye çalıştı ve ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Joelinton'un kafa vuruşu sonrası top Gordon'ın önünde kaldı ve Gordon topu ağlarla buluşturdu.

MAÇ HAKEMİ NE KARAR VERDİ?

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Hakem gol kararı verdi. Uzun bir VAR kontrolüyle topun oyun dışına çıkmasını, Gabriel'e olası bir faulü ve ofsayt kararını inceledi. VAR golün geçerli olduğunu onayladı.

HOWARD WEBB'İN YORUMU

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"Bu büyük bir an. VAR'ın saha içi gol kararının bozulup bozulmaması için kontrol etmesi için 3 farklı pozisyon var. Top kale çizgisine çok yakın, dışarı çıkıyor mu çıkmıyor mu? Tam hizada olan bir yardımcı hakem var. Top çok hızlı değil, bu yüzden çizginin aşağısını kameralarımızın hepsinden daha iyi görüyor.

Topun kavisli olduğunu biliyoruz, bu yüzden çizgiyi geçmiş olabilir ve dışarıda olduğuna dair kanıta ihtiyacımız var. Bu pozisyonda buna sahip değiliz. Daha sonra top geliyor, Joelinton ile Gabriel mücadele ediyor. Bu bir faul olabilir.

VAR, görüntülerdeki kanıtların açık bir hata için inceleme tavsiyesi yapmak için yeterince net olmadığına karar verdi. Sanırım maçtan sonra yaptığımız konuşmalar ve birçok analizde ortaya çıkan görüşler, öznellik nedeniyle bunun doğru bir karar olduğunu gösteriyor.

Topun iki oyuncunun arasından geçtiğini ve oyuncuların birbirine çok yakın olması nedeniyle topun Joelinton'dan tam olarak ne zaman ayrıldığını tespit etmenin gerçekten zor olduğu olağandışı durumlardan biri.

Yani, yine topa son dokunulduğunda Gordon'ın ofsaytta olduğuna dair kesin bir kanıt yok. VAR bu konuyu titizlikle inceledi ve golü iptal etmek için müdahale edecek net bir kanıt tespit edilemedi. VAR, tüm süreci doğru şekilde yönetti.

ARTETA'DAN SERT ELEŞTİRİ: "UTANIYORUM"

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Arsenal menajeri Mikel Arteta bu pozisyon için, "Dünyanın en iyisi olduğunu söylediğimiz Premier Lig'de bu yaşananlar utanç verici. 20 yıldır bu ülkede yaşıyorum ve şu an utanıyorum. Bu bir rezalet ve riske atılacak çok şey var. Burada her hafta inanılmaz şeyler yapmaya ve en üst seviyede olmaya çalışıyoruz. Yeterince iyi olmadığımızda ellerimi kaldırıp sorumluluğu alıyorum. Sonuç, bu ligin ihtiyaç duyduğu seviyeye ve bu ligdeki rekabete hiç yakın değil. Bu durumun bir parçası olmaktan utanıyorum." demişti.

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