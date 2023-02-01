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İngiltere Lig rekorunu yerle bir etti! Enzo Fernandez 121 milyon Euro karşılığında Chelsea'de!

01.02.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Benfica forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i 121 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu bonservis bedeliyle Premier Lig'in en pahalı transferi oldu.

İngiltere Lig rekorunu yerle bir etti! Enzo Fernandez 121 milyon Euro karşılığında Chelsea'de!
Enzo Fernandez

Enzo Fernandez

ARJ Arjantin
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan Chelsea, transfer döneminin dikkat çeken ekiplerinin başında geldi.

Kış transfer sezonunda; Madueke, Badiashile, Mudryk, Gusto, Fofana ve Andrey Santos'un bonservislerini alan, Joao Felix'i ise kiralık olarak kadrosuna katan Chelsea, Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Enzo Fernandez'in de transferini bitirdi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için uzun süredir uğraş veren Londra ekibi, 121 milyon Euro bonservis bedeliyle oyuncuyu kadrosuna kattı. Arjantinli orta saha oyuncusu ile 8.5 yıllık sözleşme imzalandı.

PREMIER LİG'İN EN PAHALISI OLDU

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Enzo Fernandez, 121 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Premier Lig tarihinin en pahalı transferi unvanını da ele geçirdi. Enzo Fernandez'in transferi öncesinde bonservis rekoru 117 milyon Euro ile Aston Villa'dan Manchester City'e transfer olan Jack Grealish'e aitti.

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