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İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.11.2020 08:28 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2-8 Kasım tarihlerinde uygulanan bin 646 test sonucunda 4 pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

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