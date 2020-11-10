İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2-8 Kasım tarihlerinde uygulanan bin 646 test sonucunda 4 pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

