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İngiltere'den getirilen 333 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 20.04.2020 23:31 | Son Güncelleme

İngiltere'den getirilen 333 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi

İngiltere'den getirilen 333 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen biri bebek 333 kişi, polis eşliğinde 15 otobüsle Kırıkkale'ye götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na getirilenler, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan ve beraberindekiler, ellerindeki Türk bayraklarıyla vatandaşları karşıladı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da karantina altındaki vatandaşlara destek sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Karantina kırıkkale yeni tip koronavirüs (Kovid- 19)

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