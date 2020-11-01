YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İnönü Belediyesi engelleri sevgiyle aşıyor

İnönü Belediyesi engelleri sevgiyle aşıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.11.2020 14:33 | Son Güncelleme

İnönü Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.İnönü Belediyesi, ilçede engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla desteğini sürdürüyor.

İnönü Belediyesi engelleri sevgiyle aşıyor

İnönü Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.
İnönü Belediyesi, ilçede engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla desteğini sürdürüyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un talimatları doğrultusunda Dereyalak Mahallesi sakinlerinden Zeynep Tunç ve Kümbet Yeniköy Mahallesi sakinlerinden Zeynep Eroğlu’na tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. Tunç ve Eroğlu ailesi, desteklerinden ve duyarlı davranışlarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

İnönü Belediyesi engelleri sevgiyle aşıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAstrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!Astrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti
Osmanlı'da saray sofralarını süsleyen "Manavgat susamı"nda rekolte arttı
Osmanlı'da saray sofralarını süsleyen "Manavgat susamı"nda rekolte arttı
Ordu’da asansör yere çakıldı: 5 yaralı
Ordu’da asansör yere çakıldı: 5 yaralı

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:20
Öğle
12:47
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:22
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Dükkan alarmına takılan hırsız gözaltına alındı
Dükkan alarmına takılan hırsız gözaltına alındı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
“Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
“Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi
Odunpazarı’ndan cadde kesişimine Atatürk silueti
Odunpazarı’ndan cadde kesişimine Atatürk silueti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.