İnönü Belediyesi engelleri sevgiyle aşıyor

İnönü Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

İnönü Belediyesi, ilçede engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla desteğini sürdürüyor. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un talimatları doğrultusunda Dereyalak Mahallesi sakinlerinden Zeynep Tunç ve Kümbet Yeniköy Mahallesi sakinlerinden Zeynep Eroğlu’na tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. Tunç ve Eroğlu ailesi, desteklerinden ve duyarlı davranışlarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.



